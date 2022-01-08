Ali Erbaş: Dedem açlıktan çarıklarını yemiş

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iki dedesinin de 6 yıl Sarıkamış'ta savaştığını belirterek annesinden dinlediği anıları anlattı. Erbaş, "Açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar" dedi.

Orhan BOZKURT

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Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitlikte yaptığı açıklamada, “Bugün Allahuekber Dağları'nda dedelerimizin çarpışarak şehit oldukları ya da donarak şehit oldukları yerleri ziyaret ettik. Sonra buraya geldik, şehitliği ziyaret ettik, ecdadımızın, şühedanın ruhlarına Kur’an okuduk. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin Gazilerimize rahmet eylesin” dedi.

“İKİ DEDEM DE SARIKAMIŞTA 6 YIL SAVAŞMIŞ”

Şehitlerin millet, vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiklerini belirten Erbaş, “Gençlerimizin grup grup bu bölgelere getirilip dedelerinin, ecdadının hangi şartlarda, vatan için neler yaptıkları, nasıl mücadele ettikleri hususu anlatılmalı” diye konuştu.

“AÇLIKTAN ÇARIKLARINI YEMİŞLER”

İki dedesinin de Sarıkamış’ta savaştığını anlatan Erbaş, “Benim de iki dedem hem babamın babası hem annemin babası 6 sene kadar bu topraklarda düşmanla savaşmış. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Anneme dedim ki, babanın sana anlattığı hatıralarından aklında kalanlar var mı? Şunu özellikle söyledi, dedemde üç kurşun yarası varmış, onu atlatmış, yaraları iyileşmiş. Ancak açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermişler. Cenab-ı Hakk hepsine rahmet eylesin” dedi.

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