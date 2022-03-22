Allah herkese böyle sofra nasip etsin

Hazine Bakanı Nebati için ağa konağında kurulan ziyafet sofrasında kuş sütü eksikti. CHP’li Mahmut Tanal, Nebati’ye “Oturduğunuz kavurma sofrası sizi yanıltmasın” dedi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'da temaslarda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda halk hitap eden Nebati, hemşehrileri tarafından ağa konağında ağırlandı. Bakan Nebati'nin sofrasında, kuzu etinden kavurma, içli köfte, çiğ köfte, Mardin usulü içli köfte ırok, etli bulgur pilavı, pide, ayran ve zerde yer aldı. Bir iddiaya göre hemşehrileri ziyafet için tanesi 2 bin liradan 6-7 kuzu kesti.

KAVURMACI VEKİLLER

Yer sofrası ziyafetinin fotoğraflarını paylaşan Şanlıurfa kökenli CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a göre, Bakan Nebati baba ocağı Viranşehir'e adım atar atmaz “Hani kavurma nerede” diye tutturdu, bu isteğini yaşlı bir kadın hemşehrisine de söyledi. Bunun üzerine hemşehrileri Bakan Nebati'ye özel kavurma sofrası hazırladı.

AKP'nin Şanlıurfa milletvekilleri için kullandığı “Kavurmacı vekiller” tabirine göndermede bulunan Tanal, şunları kaydetti:

– Maalesef kavurma sofrasına oturan, Şanlıurfa'nın sorunlarıyla ilgilenmiyor. Sayın Nebati, AKP'nin Şanlıurfalı bir üyesi olarak geleneği bozmayıp oturduğunuz kavurma sofrası sizi yanıltmasın! Allah herkese böyle sofra nasip etsin. Bu seçimde gidicisiniz. Şanlıurfa'yı Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız.

– Nebati, Şanlıurfa'nın elektrik, tarım, sağlık, eğitim, işsizlik, altyapı sorunlarına ilişkin olarak, ‘Yapacağız', ‘Başlatacağız' diyerek bol bol vaatte bulunmuş. Sormazlar mı 20 yılda yapamadığınızı bundan sonra nasıl yapacaksınız? Şanlıurfalıları kandırmayı bırakın artık.

– Viranşehir'in elektrik, sağlık, işsizlik, eğitim, gecekondu, altyapı, Suriyeliler, mevsimlik işçi, uyuşturucu, hırsızlık, gençlik, canlı hayvan pazarı ve mezbahane, çevre yolu, yeni sanayi kavşağı gibi çok sayıda sorunu var. Say say bitmez. 20 yıldır Viranşehir'in bu sorunlarından hangisini çözdünüz?