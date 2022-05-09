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Alpaslan Kuytul tutuklandı

Adana'da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan dava çerçevesinde gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

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Alpaslan Kuytul tutuklandı

İş adamı Koray Sarısaçlı’nın geçen yıl 8 Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. İHA

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