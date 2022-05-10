Haberler - Gündem Abone Ol ‘Altılı masa’ açıklaması yapan Davutoğlu, yeni hedefi duyurdu Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Altılı masanın kendisi, ne kadar provokatif sözler söylenirse söylensin, ne kadar önemi azaltılmak istenirse istensin, son 70 yıllık demokrasi tarihimizin en önemli gelişmelerinden biridir" dedi ve yeni hedefini de açıkladı. Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;">

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'de bir dizi ziyarette bulundu. Davutoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de ziyaret etti.

VAHAP SEÇER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Davutoğlu, “Adım adım dolaşıyoruz memleketimizi. Bugün Akdeniz'in incisi Mersin'deydik. Bizleri coşkuyla karşılayan Mersinli hemşehrilerimize ve nazik misafirperverliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin'de basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, ekonomi üzerinden iktidara eleştirilerde bulundu.

“ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINI HAYRETLER İÇERİSİNDE İZLEDİM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘konut müjdesi’ açıklamalarını “Hayretler içinde izlediğini” ifade eden Davutoğlu, “Sanki konut alanlarında vatandaşa kolaylık yaparmış gibi bir açıklama yaptı. ‘İlk kez konut sahibi olacaklara 2 milyona kadar kredi, birinci alım yapanlara 10 yıl vadeli kredi…’ diyor. ‘Yüzde 40'ı tamamlanmış, yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerine de 20 milyar Türk lirası ayırdık’ diyor. Görünüşte halkı desteklemek için…” değerlendirmesinde bulundu.

KONUT PLANINA SERT ELEŞTİRİ

Davutoğlu, Erdoğan’ın konut planını şöyle eleştirdi:

*Biz onlara pandemi döneminde ‘Destekleri tarıma, gıdaya, eğitime ayırın' dedik. Onlar Atatürk Havalimanını yıktılar, inşaat şirketlerine kaynağı aktardılar. Şimdi de bu kıtlıkta Erdoğan'ın aklına gelen şey inşaat şirketlerine nasıl para aktarırız. Bu kıtlık içerisinde hangi fakir fukara, gidecek 2 milyon liralık kredi alacak? Kim alabilir? Kime yarayacak bu?

*Yeni bir konut spekülasyonuna yol açacaklar. Konut fiyatları tekrar artacak. Kim kazanacak? İnşaat şirketleri. İnşaat şirketleriyle bizim bir meselemiz yok. Ama fakir fukara evine ekmek götüremiyor.

*Önce enflasyonu kontrol et. Önce fiyatları indir. Önce reel bir geliri olsun halkın. Ondan sonra o reel gelirde artırarak konuta girsin. Orta sınıf bile bu şartlarda ev sahibi olmayı düşünemez. Önce enflasyonu düşüreceksiniz.

“NE SÖYLENİRSE SÖYLENSİN…”

Altılı masa ve bu ay gerçekleşecek Liderler Zirvesi hakkında açıklamada bulunan Davutoğlu, “Altılı masanın kendisi, ne kadar provokatif sözler söylenirse söylensin, ne kadar önemi azaltılmak istenirse istensin, son 70 yıllık demokrasi tarihimizin en önemli gelişmelerinden biridir” dedi.

“SEÇİM ORTAMINI BOZACAK BİR İKLİM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Konuşmasının devamında son günlerde yaşanan olaylara değinen Davutoğlu, “Son dönemde farklı konularda yaşadığımız gerilimler gibi, sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Seçim ortamını bozacak, yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

ALTILI MASANIN 4 GÜNDEM MADDESİNİ AÇIKLADI

“Bu ay altılı masa 4 alt komisyonla toplanacak” açıklamasında bulunan Davutoğlu, bunları şu ifadelerle açıkladı:

*Birisi seçim güvenliği. İkincisi bu altılı masanın temel ilke ve hedeflerini ortaya koyan bir metin çalışması yürütüyoruz. Partiler arasında siyasi koordinasyonu sağlayan bir çalışma grubu oluştu.

*Üçüncüsü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geçiş esnasında nasıl bir anayasal mevzuat değişikliği yapmak gerekiyor diye bu konuda çalışacak bir çalışma grubu daha kuruldu. O da bu hafta içinde tekrar toplanacak. Dördüncüsü de geçen ayki toplantıda ele aldığımız Merkez Bankası'nın bağımsızlığı.

*Stratejik planlama kurulu, ekonomik ve sosyal konsey gibi ekonomik yapıların yeniden rehabilite edilmesi açısından oluşturuldu. Dört çalışma grubunun raporları, 29 Mayıs'ta toplanacak olan masaya sunulacak. Bunlardan olgunlaşmış olanlar kamuoyuna sunulacak.

“BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ”

Davutoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Bundan sonraki hedefimiz altılı masada, bu altılı masanın işleyişinin ilkelerinin yapısal bir nitelik kazanması ve adım adım Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek bir noktaya gelmesi.”

HALKA SESLENDİ

Davutoğlu, Mersin ziyaretleri kapsamında sokaktaki vatandaşlara seslendi, esnaf ve vatandaşla görüştü.

İlginizi Çekebilir Davutoğlu: Her opsiyona açığız

İlginizi Çekebilir Davutoğlu: İktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur