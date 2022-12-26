Altılı Masa’da 3 başlık dışında sorun kalmadı

Mülteciler konusunda “onurlu geri dönüş” ifadesine DP karşı çıktı. İstanbul Sözleşmesi için SP şerh koydu. “Eşgüdüm kurulunda’ mutabakata varılmadı.

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Cem YILDIRIM

Yeni yılın ilk 6'lı masa toplantısına Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun zirve öncesinde, masa gündeminde yer alan ve ‘ihtilaflı' 3 konuda siyasi parti liderleriyle özel görüşmeler yapacağı öğrenildi. Komisyonların yaptığı çalışmada mülteci sorunu, İstanbul Sözleşmesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları konusunda tam mutabakat sağlanamadığı belirtildi.

5 Ocak 2023'te yapılacak 6'lı masa toplantısında, liderin gündeminde uzlaşı sağlanamayan konular yer alacak. 6 partinin genel başkan yardımcılarından oluşan ve seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere üç ayrı çalışma yürüten komisyonlar, şimdiye kadar 9 ana başlıkta 72 alt başlığı ele aldı. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olmak üzere 9 başlık çalışıldı.

‘ONURLU GERİ DÖNÜŞ'

Mutabakat aranan birinci konu ‘mülteci sorunu' oldu. Gelecek Partisi'nin metne ekletmek istediği ‘onurlu insani geri dönüş' ifadesine Demokrat Parti'nin karşı olduğu belirtildi. CHP ve İYİ Parti, Temel Politikalar Belgesi'ne İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanacağına dair bir taahhüt konulmasını istiyor. Buna SP'nin şerh koyduğu ifade ediliyor. Geçiş sürecinde, Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının yetkisiyle ilgili vatandaşa net taahhütler verilmesi hedefleniyor. SP lideri Karamollaoğlu, ‘eşgüdüm kurulu' öneriyor. Ancak, bazı liderlerin çekincesi olduğu biliniyor.