‘Altılı Masa’nın 81 ilde ittifak şifreleri

DEVA gibi GP de kendi logosuyla seçime katılacak. Ancak bu 2 parti her ilde yarışa girmeyecek. 81 şehrin tümünde pusulada sadece CHP yer alacak...

Veli TOPRAK

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DEVA Partisi'nin kendi logosu ve ismiyle seçime gireceğini açıklaması sonrası gözler Millet İttifakı'ndaki diğer partilere çevrildi. SÖZCÜ, 6 liderin üzerinde mutabık kaldığı ve seçimlerde uygulanması beklenen formülün detaylarına ulaştı. DEVA gibi Gelecek Partisi (GP) de kendi logosuyla seçime katılacak. Ancak bu iki parti her ilde yarışa girmeyecek. 81 şehrin tümünde pusulada sadece CHP yer alacak. İYİ Parti 50-60 ilde, DEVA ve GP ise 10-20 ilde kendi logosu ve listesiyle seçime katılacak.

DP'YE CHP LİSTESİ FORMÜLÜ

Üzerinde uzlaşılan formüle göre; CHP, 81 ilde de oy pusulalarında yer alacak ve her yerde seçime katılacak. 2018'de İYİ Parti listesinde yer alan Demokrat Parti (DP) adaylarının ise bu kez CHP listesinden seçime girmesi bekleniyor. DEVA gibi GP de kendi logosuyla seçime katılacak. Ancak her iki parti de 81 ilde yarışın içinde olmayacak. Bu partiler güçlü oldukları illerde yarışa kendi isim ve logoları ile girecek. Diğer illerde ise ittifak çatısı altında yer alacak.

HAZİNE YARDIMINI İSTİYORLAR

Siyasi partiler, aldıkları oy oranına göre Hazine yardımından yararlanabiliyor. Ülke barajını geçemeyen ancak yüzde 3'den fazla oy alan partilere Hazine yardımı yapılıyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi isim ve logoları ile seçime katılıp, yüzde 3'ü de geçerek, Hazine yardımı almaya hak kazanmak istediği belirtiliyor.