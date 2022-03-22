Altyapı yok, öğretmen yok taşımalı eğitim var!

Onlarca yeni üniversitede eğitim verilemiyor. Çare öğrencileri başka okula transfer etmek. Bunun son örneği ÖMÜ’den Gazi’ye yaşandı...

Deniz AYHAN

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Her ilde bir üniversite açıldı ama öğretim üyesi olmaması ve fiziki yetersizlikler nedeniyle birçok fakültede eğitim aksıyor. Özellikle sağlık fakülteleri, fiziksel eksiklik ve kadro yetersizliklerinden nasibini alıyor. Bu yüzden taşımalı eğitim dönemi başlatıldı. Son olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi'ne yerleştirilen öğrenciler Ankara'da Gazi Üniversitesi'ne yerleştirildi. 2019'da kurulan OMÜ Eczacılık Fakültesi'nin fiziki altyapısı ve akademik kadro olanakları yeterli hale gelinceye kadar öğrenciler, eğitimlerine Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam edecek. Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız arasında bu konuda protokol imzalandı.

AKSARAY'DAN KONYA'YA

2015 yılında kurulan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi de, eğitim ve öğretim faaliyetlerini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yürütmüştü. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2018 öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ile 3 yıl geçerli eğitim protokolü imzalayarak tıp eğitimine başladı. Öğrencilerin 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak Aksaray'a döneceği açıklanmıştı.