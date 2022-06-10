Ani sağanaklar için uyarı: Hafta sonu da sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu etkisine alan ve yer yer kuvvetli sağanaklara neden olan yağışlı hava dalgası etkisini hafta sonu da sürdürecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye günlerdir yağışlı hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yer yer kuvvetlenen sağanak yağışlar hafta sonu ve yeni haftanın başında da kendini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmese de yeni haftayla beraber birkaç derecelik yükseliş yaşanacak.

ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu’nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya’nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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