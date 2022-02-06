Ankapark’ın sadece kapısı 14 milyon dolar

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 801 milyon 288 bin dolar harcanan ve çürümeye terk edilen Ankapark’ın sadece kapısı için, 14 milyon 606 bin 720 dolar harcandığı ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'ın kapısına 19 milyon lira ödendiği duyumu aldıklarını belirterek Belediyeden bilgi istemişti.

TL DEĞİL DOLAR

Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin yaptığı incelemede kapıya TL değil, 14.6 milyon dolar ödendiği belirlendi. Melih Gökçek döneminde AOÇ arazisi üzerine kurulan Ankapark'ta hiç kullanılmayan teleferik için 50 milyon 438 bin dolar, canlı bitkiler için 16 milyon 201 bin dolar ödendi. Dinozor maketleri ile fosiller, kamuflaj malzemeleri, satış büfesi, bank ve gölgeliklere toplam 7 milyon 923 bin 840 dolar harcandı.