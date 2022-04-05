Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" denildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

“SPEKÜLATİF HABERLER”

Gültekin, paylaşımında şunları belirtti:

* 1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır.

* 2. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır.

* Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

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