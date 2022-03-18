Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Ankara Medipol Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı Statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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