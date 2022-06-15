Ankara Şehir Hastanesi’nden kendini ambulansa kilitleyen şoför açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, Sağlık Bakanlığı önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle ilgili yaptığı açıklamada, "Olayın, 'hastane arayıp bulamamak' konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz” dedi.

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Başhekim Surel, yaptığı yazılı açıklamada, “Sürücüsü olduğu ambulansla, Sağlık Bakanlığı önünde 14 Haziran 2022 Salı günü saat 13.45'te, kendi ifadesiyle ‘eylem’ yapan kişinin taşıdığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Dün bazı basın yayın organlarında da yer alan habere konu ambulans şoförünün eylemine karşı yayılan haberler üzerine bir kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur. Dün gerçekleşen olayda ambulans şoförü, ‘Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım’ şeklinde bir beyanda bulunmuş, bizim ‘makul olmayan davranış’ demeyi tercih edeceğimiz eylemi ve sözleri bazı yayın organlarında yer almıştır. Kendisi Bakanlığa bağlı bir sağlık çalışanı olan kişi, talebine binaen Sayın Bakanımız ile görüşmüş, aldığımız bilgiye göre, görüşme daha ziyade kendi kişisel konuları özelinde olmuştur.

“BAKANLIĞA DAVET EDİLİP GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR”

* Ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastası, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sevk edilmiş, söz konusu hasta, nakil aracıyla hastanemize getirilmiş ve hastanemiz Acil Servisine 10.14'te giriş yapmıştır. Acil Tıp Kliniğimizdeki değerlendirme sonrasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğimizce tetkikleri yapılan hastamızın saat 11.20'de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğindeki odasına yatışı gerçekleştirilmiştir. Hastanın yatışı sağlandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra, araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde ilgili kişi, hasta nakil aracını bakanlık önüne park etmiştir.

* Bakanlığa davet edilerek görüşülen arkadaşımızın yol açtığı olay için bu açıklamayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapmak zorunda kaldığımızı ve olayın, ‘hastane arayıp bulamamak’ konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz.

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