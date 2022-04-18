Ankara Valiliği’ndan halka uyarı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, "Rüzgarın Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

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Ankara Valiliği’nden halka uyarı geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgârın Pazartesi ve Salı günleri (18-19 Nisan) Ankara’nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

*Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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