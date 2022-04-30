Ankara Valiliği’nden vatandaşlara bayramda kötü haber

Ankara Valiliği Ramazan Bayramı tatili süresince aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.

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Ankara Valiliği Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşlara yağış uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Nisan Cumartesi günü Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağış anında yer yer dolu ve kuvvetli rüzgâr olacağı tahmin edilmektedir. 5 günlük Bayram tatili süresince de aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği, en yüksek sıcaklığın 17 ila 21 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir.”

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