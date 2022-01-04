Ankara’da 92 adet kamu konutu ihaleyle satılacak

Ankara İli, Yenimahalle ve Çankaya İlçelerinde bulunan ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara’nın Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan kamu konutları, Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No: 35 Kızılay/Çankaya adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satılacak.

İhaleler 18 ve 19 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

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