Ankara’da kritik görüşme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. Saat 12.00’deki görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. İki ismin bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi.

İYİ Parti’den istifa ederek Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ, birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklama yapmıştı.

Mansur Yavaş cephesinden ise adaylıkla ilgili iddialar reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.