Ankara’da su kesintisi! Mansur Yavaş uyardı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bu geceden itibaren su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ankara’da yaşanacak olan su kesintisiyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı;
“Çankaya’nın tamamını besleyen ana isale hattındaki arıza sebebiyle bu gece 23.59’dan itibaren yarın 12.00’ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.”
Çankaya’nın tamamını besleyen ana isale hattındaki arıza sebebiyle bu gece 23.59’dan itibaren yarın 12.00’ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacaktır.
Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. pic.twitter.com/sDqvvRqzxe
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 10, 2022