Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla toplu ulaşımda yeni bir düzenlemeye gitti.

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EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm tedbirlerini aldı.

01.00’E KADAR HİZMET VERECEK

Bu kapsamda; EGO Genel Müdürlüğü’nün Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY) Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla gece saat 01.00'e kadar hizmet verecek.

24 SAAT KESİNTİSİZ ULAŞIM

EGO Otobüsleri için başlatılan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, Ramazan ayında da devam edecek. Bu kapsamda; saat 00.00, 01.30, 03.30, 05.30 aralıklarında Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek şekilde 29 adet gece servisi güzergâhında 112 adet servisle hizmet verilecek.

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