Ankara’da ulaşıma yeni düzenleme
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla toplu ulaşımda yeni bir düzenlemeye gitti.
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm tedbirlerini aldı.
01.00’E KADAR HİZMET VERECEK
Bu kapsamda; EGO Genel Müdürlüğü’nün Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY) Ramazan ayının başladığı 2 Nisan 2022 itibarıyla gece saat 01.00'e kadar hizmet verecek.
24 SAAT KESİNTİSİZ ULAŞIM
EGO Otobüsleri için başlatılan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, Ramazan ayında da devam edecek. Bu kapsamda; saat 00.00, 01.30, 03.30, 05.30 aralıklarında Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek şekilde 29 adet gece servisi güzergâhında 112 adet servisle hizmet verilecek.