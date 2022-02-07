Ankara’da yaşayanlar dikkat! Valilik saat verip uyardı

Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.

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Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

*Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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