Ankara’da yoğun kar yağışı başladı

Gece saatlerinden itibaren Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara’nın birçok ilçesinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “00.00 itibarıyla Ankara’da yoğun kar yağışı başladı. Ekiplerimiz görevinin başında, aralıksız çalışıyor” dedi. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kar takip’ uygulamasından karla mücadele çalışmalarının canlı olarak izlenebileceğini hatırlattı.

İÇ ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu’da bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahminini paylaştı. Yağışların, Ankara’nın güney ve doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Sivas çevreleri, Kayseri’nin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR ANKARA’NIN GÜNEY VE DOĞUSUNDA YOĞUN OLACAK

Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar ineceği Ankara’da, aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kar yağışı bekleniyor. Yağışların güney ve doğu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

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