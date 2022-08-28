Ankara’da Zafer Bayramı coşkusu sürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği konserlere binlerce kişi akın etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen “Zafer Haftası Etkinlikleri” hem de her hafta merkez ve çevre ilçelerde düzenlediği “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” programları kapsamında Başkenti coşkulu konserlerin adresi haline getiriyor.
Daha önce Zeynep Bastık'ın “Zafer Haftası Etkinlikleri” kapsamında sahne aldığı konserler kapsamında ABB, dün de Koray Avcı'yı Gençlik Parkı'nda düzenlenen programla hayranlarıyla buluşturdu.
GENÇLİK PARKI DOLDU TAŞTI
Binlerce Başkentlinin akın ettiği Gençlik Parkı'nda yeniden konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Koray Avcı, “Ankara'da memleketimde insanlarla birlikte şarkı söylemek de benim için büyük bir sevinç… Sanatçı arkadaşlarımızı Ankaralılarla buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. Bu etkinlikler devam etsin” dedi.
GÜDÜL'DE YAZ ŞENLİKLERİNE YOĞUN İLGİ
“Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” kapsamında her hafta merkez ve çevre ilçelerde düzenlenen panayır ve konserlerin bu haftaki adresi Güdül'dü.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği etkinlerle kapsamında çocuklar için panayır kurulurken, sevilen sanatçı Gülşen Kutlu da söylediği türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
Güdül'de olmaktan ve konser vermekten memnun olduğunu söyleyen Kutlu, “Yaz Şenlikleri kapsamında Güdül'deyiz. Emek veren herkese ve Güdül'e davet ettiği için Mansur Başkana da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
KONSERLER DEVAM EDECEK
Başkentte “Zafer Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek konserler şöyle:
-28 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Melike Şahin' konseri Vedat Dalokay Parkı
-29 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Kuvayı Milliye Destanı Kent Orkestrası Rock Oratoryo Konseri' Vedat Dalokay Parkı
-30 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Athena' konseri Gençlik Parkı
Tüm hızıyla merkez ve çevre ilçelerde düzenlenmeye devam edecek olan “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri”nin ise programı şöyle:
2.09.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
POLATLI ÇAMLICA CADDESİ İLE BAKIR SOKAĞIN BİRLEŞTİĞİ KÖŞE DEDEKORKUT MAHALLE KONAĞI ÖNÜ
3.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER (SONER SARIKABADAYI )
POLATLI ÇAMLICA CADDESİ İLE BAKIR SOKAĞIN BİRLEŞTİĞİ KÖŞE DEDEKORKUT MAHALLE KONAĞI ÖNÜ
3.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ECE SEÇKİN
GENÇLİK PARKI
9.09.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
HAYMANA CİMCİME MEYDANI
10.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( ZARA)
HAYMANA CİMCİME MEYDANI
10.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( FETTAHCAN )
GENÇLİK PARKI
16.09.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
ÇAMLIDERE CUMHURİYET CAD.
17.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( ANKARALI YASİN)
ÇAMLIDERE CUMHURİYET CAD.
17.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( SELDA BAĞCAN)
MAMAK 3. BÖLGE
21.09.2022 ÇARŞAMBA
PANAYIR + KONSER (MADRİGAL)
ÇANKAYA – ANITPARK
23.09.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
KALECİK BELEDİYESİ MEŞRAN TESİSLERİ ÖNÜ HALİT CEVRİ ASLANGİL MAH. 1 SOK. ÜZERİ
24.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( Nurullah AKÇAYIR
KALECİK BELEDİYESİ MEŞRAN TESİSLERİ ÖNÜ HALİT CEVRİ ASLANGİL MAH. 1 SOK. ÜZERİ
24.09.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( FUAT SAKA )
BATIKENT VEDAT DALOKAY PARKI
30.09.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
ELMADAĞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ÖNÜ
1.10.2022- CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( DERYA BEDAVACI )
ELMADAĞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ÖNÜ
1.10.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( YAŞAR)
ÜMİTKÖY ARCADİUM OTOPARKI
7.10.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
NALLIHAN CUMHURİYET MEYDANI
8.10.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( OĞUZ AKSAÇ)
NALLIHAN CUMHURİYET MEYDANI
8.10.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( HÜSEYİN KÂĞIT )
SİNCAN HARİKALAR DİYARI
14.10.2022 – CUMA
PANAYIR + KENT ORKESTRASI
KAHRAMANKAZAN SALI PAZARI YERİ
15.10.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( MUSTAFA ÖZARSLAN)
KAHRAMANKAZAN SALI PAZARI YERİ
15.10.2022 – CUMARTESİ
PANAYIR + KONSER ( GRUP YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ )
ANITPARK