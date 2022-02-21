Antalya’da ‘geçinemiyoruz’ diyenler elektrik zamlarına karşı sokağa çıktı
Antalya'da Geçinemeyenler Attalos Meydanı'nda elektrik zamlarını protesto etti. Eyleme katılan vatandaşlar arasında elektrik faturası en yüksek gelene dayanışma ödülü olarak gaz lambası, faturası en düşük gelen yurttaşa ise başarı plaketi verildi.
Antalya'da Geçinemeyenler yeniden Attalos Meydanı'nda elektrik zamlarına karşı toplandı. Çok sayıda demokratik kitle örgütü ve emek ve meslek örgütünün katılımıyla oluşturulan halk kürsüsünde Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Altıntaş, Antalya Halkevi Başkanı Gülkan Gülseven ve Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi Esat Dündar sözler alarak son dönemde gelen zamlar, yüksek enflasyon ve enerji alanındaki özelleştirmelerin faturalar üzerindeki etkisine dair konuşmalar yaptı.
GAZ LAMBASI ÖDÜLÜ
Eylem sırasında katılan yurttaşlar arasında elektrik faturası en yüksek gelene dayanışma ödülü olarak gaz lambası takdim edildi. Nazime adlı yurttaş, üç bin lira gelen elektrik faturasını ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini ifade etti. Elektriği kesilen yurttaşa gaz lambasını DİSK Emekli Sen Antalya Şube Başkanı Belkıs Özgen verdi.
Elektrik faturası en düşük gelen yurttaşa ise başarı plaketi verildi. Söz alan yurttaş sadece televizyon ve buzdolabı çalıştırdığını ifade etti. Yurttaşa ödülünü Antalya Halkevi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ayçiçek verdi.