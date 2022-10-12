Antidepresan kullanımı yüzde 70 arttı: Bizim maaşlarımızla bir ay ev geçindirsinler bakalım…

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılına ait son sağlık istatistiklerine göre, 2009 yılında 1000 kişi başına günlük 29 antidepresan ilacı düşerken, bu oran 2020’de 49’a çıktı. Yurttaşlar da özellikle son dönemde toplumun psikolojisinin bozulduğunu söylüyor.

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Sağlık Bakanlığı'nın verileri, 2020'ye kadarki 11 yılda antidepresan kullanım miktarının yaklaşık yüzde 70 arttığını gösteriyor.

Biz de İstanbul Bakırköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “Sizce toplumun psikolojisi mi bozuldu?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“EKONOMİK SIKINTILAR AİLEVİ SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR”

Bilgütay Bağdat: “İnsanların hepsi mutsuz. Hepsi büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. Bunun haricinde insanlar ailevi sorunlar da yaşıyor. Ekonomik sıkıntılar, ailevi sıkıntıları da getiriyor. Özellikle son 20 yıl, Türkiye’yi mahvetti. İnsanların psikolojisi bozuldu. Psikolojisi bozuk bir milletin de psikologdan çıkmasına imkan mı var? Bir iktidar çok uzun süreli kalmamalı. Türkiye’de de çok ciddi anlamda bir değişime ihtiyaç var. Bu değişimin sonunda insanların yeniden neşesi yerine gelmeye, psikolojik sorunları düzelmeye başlar.”

“BİZİM MAAŞLARIMIZLA GEÇİNSİNLER BAKALIM…”

Esra Çakır: “Toplum manyaklaştı. Her şeye zam… Evde yiyecek bulamayan insanlar var. Ortalıkta yabancı insanlar… Türkiye’de miyiz, başka memlekette miyiz? Uyku yok. Yaşantı kalitesi sıfır. Türkiye’nin, baştakilerin durumu insanların psiklolojisini bozuyor. Konuştukça batanların durumu bu. ‘Ekonomi çok güzel’ diyenler var ya… Gelsinler, aldığımız emekli maaşlarıyla bir ay ev geçindirsinler, kira ödesinler, ondan sonra bakalım hangi antidepresanı kullanacaklar!”

“GÖRDÜKLERİMİZ KARŞISINDA ÇOK NORMAL”

Kadriye Elbes: “Gördüklerimize, okuduklarımıza bakacak olursak insanların psikolojisinin bozulması çok normal. Ben de antidepresan kullanıyorum. Sinirden, üzüntüden tansiyonum yükseliyor, tansiyonumu ayarlamak için kullanıyorum. Herkes mutsuz. Hiç güler yüz yok. Ben de gülemiyorum. Televizyonda bazen komedi programları oluyor, inanın gülemiyorum. Halk mutsuz; alım gücü yok, siyasetin durumu belli. İnsanlar her hususta mutsuz.”

“İNSANLAR ANTİDEPRESAN KULLANMAK ZORUNDA KALIYOR”

Mümtaz Yarkan: “Toplumun psikolojisinin bozulması normal değil mi? Son bir yılda hiç görmediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Ev fiyatları, araba fiyatları, gıda fiyatları… Zaruri olan ihtiyaçları bile alamayanlar var. Geçimsizlik olunca problemler aileden başlıyor, suya atılmış bir taşın oluşturduğu dalgalar gibi yayılıyor. Savaş olan ülkede efnaslyon yüzde 10 küsürlerde, bizde yüzde 200’lerde… Antidepresan kullanmak zorunda kalıyor insan. Hapı alıyorsun, boşveriyorsun…”

“İŞİMİZ ALLAH’A KALDI”

Haluk Atilla: “Devlet büyüklerimizin dediği gibi ‘uçuşa geçiyoruz’ ya; o yüzden uçuşa geçerken insanlar bir şeyler kullandığında mental olarak daha da rahatladığından bence normal… İşini iyi yapamayan her kimse, işten çıkartılır. İşini iyi yapan birisi gelir senin yerine. Hükümet de bence işini iyi yapamıyor. Yapabilseydi eğer böyle olmazdı. Allah sonumuzu hayır etsin, bence işimiz Allah’a kaldı.”

“20 YAŞINDAYIM, EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Beyza Türk: “Toplumun da, benim de psikolojim bozuldu ve giderek bozulmaya devam ediyor. Ekonomi, yaşam kaygısı, ülkenin durumu vesaire gerçekten çok kötü. Gerçekten böyle hayal etmezdim. 20 yaşındayım, ekmek parası için çalışıyorum. Rahat bir geleceğim olur diye düşünüyordum.”

“TOPLUMUN SAĞLAM YERİ KALDI MI?”

Tahsin Çoban: “Toplumun sağlam yeri kaldı mı? Sebebi geçim derdi. Benim geçim sıkıntım yok ama iş benimle bitmiyor ki… Başkalarını da düşünüyorum. Herkesin mutlu olması lazım.”

“NORMAL KONULAR TARTIŞMAYA DÖNER HALE GELDİ”

Yavuz Oğuz: “Herkes gergin. Gündelik hayatta birçok kişinin normal konuşmaları tartışmaya dönüştürmesinden bu durum belli oluyor. Ben emekliyim ama emekli olmadan önce toprak almıştım, kendimi toprağa verince stres atıyorum. Ama şehre geldiğimde o gerilimi açıkça görüyorum ve yaşıyorum.”

“SEBEBİ HAYAT ŞARTLARI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Toplumun psikolojisi bozuldu. Sebebi hayat şartları.”

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