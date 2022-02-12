Antika halı satış ihalesi düzenlenecek

Muğla'da 17 adet antika halı ihaleyle satışa çıkarıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Değerleri 25 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen halıların ilk satış ihalesi 23 Mart 2022 tarihinde Anıl Otopark Yediemin deposu, Yerbelen mahallesi, 962 sokak No: 1 Ortaca, Muğla adresinde gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan halılar arasında tahmini 400 yıllık ve 300 yıllık Uşak halıları, 150 yıllık Karabağ halısı, 200 yıllık Türkmen halısı, 120 yıllık Azeri halısı gibi antika halılar bulunuyor.

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