Aracında teröristle yakalanan uzman çavuşa 9 yıl hapis

Diyarbakır’da kendisine ait özel otomobilinde 500 bin lira para ödülüyle aranan terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu Nirvana kod adlı Semra Tunçer ile birlikte yakalanan uzman çavuş, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına giderek 500 bin lira para ödülüyle aranan gri listedeki terörist Semra Tunçer'in Avrupa'ya kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan uzman çavuş Mehmet Nur Avcı ile imamlık yapan kardeşi Ahmet Avcı ve teröristin 15 bin euro karşılığında Lice'den Avrupa'ya kaçırılması için anlaşttığı belirtilen Ümmehan Güzel ile kızı Yekhevin Güzel'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

“ARACIMDA YAKALANAN KADININ TERÖRİST OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Tümü tutuksuz yargılanan sanıklardan uzman çavuş, “Sanık Yekhevin benim sevgilimdir. Bana Lice'deki bir köylüden para alacakları olduğunu söyleyip gideceğini söyledi. Bende aracımla kendisini götürmek istedim. Hatta babam bana yalnız gitmeyip kardeşimi de götürmemi söyledi. Gece Sevgilimin ailesinin evinde kaldım, sabah Yekhevin ve annesi Ümmehan ve kardeşim Ahmet'le Lice'ye gittik. Yorulmaz köyüne vardığımızda Kirve adlı kişi beni ve kardeşimi bir odaya aldı, Yekhevin ve Ümmehan ile ayrı konuştu. Bir süre sonra saçları boyalı, makyajlı bir kadın geldi. Ümmehan bu kişinin Kirve'nin kızı olduğunu onu da Diyarbakır'a götürmemezi söyledi. İki kez yol uygulamasına takıldık. Askeri personel kimliğimi gösterince devam ettik, ancak Diyarbakır girişinde polisler operasyonla bizi yakaladı. Sevgilim olan Yekhevin'in uyuşturucu ticareti yapmaktan da arandığını sonradan öğrendim, aracımda yakalanan kadının da terörist olduğunu bilmiyordum. Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı ile Sur ve Nusaybin'deki hendek operasyonlarında üstün başarı gösterdiğim için para ödülüyle taltif edilmiş biriyim, iyi niyetimin kurbanı oldum” dedi.

NİŞANLISI VE ANNESİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI

Sanık Ahmet Avcı da, ağabeyini yalnız başına Lice'ye göndermek istemediği için onunla gittiğini belirterek, “Kirve lakaplı kişi ‘Kızımda sizinle gelebilir mi?' diye sorunca biz de ‘gelsin' dedik. Ağabeyimin evlilik planı yaptığı Yekhevin'in ve annesi Ümmehan'ın ayrı zamanda uyuşturucu kaçakçısı olduklarını bilmiyordum” diye konuştu.

UZMAN ÇAVUŞ SEVGİLİME DE 5 BİN LİRA VERECEKTİM

Sanık Yekhevin Güzel de, terörist Semra Güzel'i para karşılığı Diyarbakır'a getirme teklifini Nafi adlı kişinin oğlundan aldığını, ancak bu kişinin terörist olduğunu bilmediğini, uyuşturucu ticaretinden arandığını bildiğini iddia etti. Sevgilisine de 5 bin lira teklifte bulunarak onu ikna edip teröristi Lice'den getirdiklerini anlattı. Sanık Ümmehan Güzel de para karşılığında teröristin Diyarbakır'a nakli konusunda anlaştıklarını, ancak Semra Güzel'i uyuşturucu kaçakçısı olarak bildiğini iddia etti.

AİLEMLE PARA KARŞILIĞI ANLAŞTILAR

Tanık olarak dinlenen terörist Semra Tunçer de Avrupa'da yaşayan ailesiyle irtibat kuran Ümmehan ve kızı Yekhevin'in 15 bin Avro karşılığında kendisini Lice'den Diyarbakır'a götürmek için anlaştıklarını itiraf etti.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANAN SEVGİLİSİ UYUŞTURUCU TACİRİ

Mahkeme, araçta yakalanan teröristin ise İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan sözde bölge sorumlusu Semra Tunçer olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Kardeşi Ahmet Avcı'nın da olay günü ağabeyi ile birlikte hareket ettiğini belirten mahkeme, sanık Ümmehan Güzel'in ise teröristin ailesinden aldığı 15 bin Avro'nun üst aramasında ele geçirildiğini kaydetti. Uzman Çavuş'un sevgilisi Yekhevin Güzel'in ise yakalandığında üzerinde Yekazad Cengiz adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunduğu, alınan parmak iziyle Yekhevin Güzel olduğunun tespit edildiği, hakkında 6 yıl 8 ay uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğunu bildirdi.

TÜMÜ CEZALANDIRILDI

Mahkeme, sanık ifadelerinin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını, 500 bin liralık Gri kategoride aranan teröristi Diyarbakır'a getirmek için fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu işlediklerinin sabit olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme sanık uzman çavuş Mehmet Nur Avcı'yı 9 yıl, diğer 3 sanığı da 7,5'ar yıl hapisle cezalandırdı.

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