Abone Ol

Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga

Arnavutköy'de karı koca arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara, polis müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma: 14:25 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma kavgada dönüştü.

Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti. Polisin kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi.

Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Bitlis'te 'ot biçme' kavgası: 3 ölü İlginizi Çekebilir Bitlis'te 'ot biçme' kavgası: 3 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster