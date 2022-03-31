Asfalt çöktü, yol ulaşıma kapatıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde iki yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.

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Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.

Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı. Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.