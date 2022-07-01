Asgari ücret açıklamasında ilginç diyalog: Gırtlağımızı sıkmasınlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıkladığı toplantıda ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan, sehven yüzde 25 olarak açıkladığı zam oranı artışını daha sonra düzelterek, çevresindekilere "Mutabık mıyız?" sorusunu yöneltti. Soruyu sorduğu Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a dönen Erdoğan, “Gırtlağımızı sıkmasınlar?” sorusunu yöneltirken, Atalay ise şaşırarak "Olur mu öyle şey?" diye karşılık verdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücreti yüzde 30 artışla net 5 bin 500 TL olarak açıkladı.

SEHVEN YÜZDE 25 OLARAK AÇIKLADI

Açıklama sırasında Erdoğan, asgari ücrette artış oranını ilk önce yüzde 25 olarak açıkladı. Erdoğan'ın yaptığı hataya karşılık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erdoğan'ın kulağına fısıldayarak uyardı.

ERDOĞAN: BİZ KABİNEDE ÖZELLİKLE YÜZDE 25’İ TARTIŞTIK

Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada, “Biz tabi kabine toplantısında özellikle yüzde 25'i tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Biz yüzde 30 artışı yapmış olduk” diye açıklık getirdi.

“GIRTLAĞIMIZI SIKMASINLAR”

Erdoğan, sonrasında yanındakilere dönerek “Bir sorun yok değil mi? Mutabık mıyız?” diye sordu. Erdoğan’ın “Mutabık mıyız?” diye sorduğu Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Hayırlı olsun cumhurbaşkanım” diye yanıt verirken, Erdoğan, “Gırtlağımızı sıkmasınlar” sorusunu yöneltti. Atalay ise, “Olur mu öyle şey?” diye karşılık verdi. Erdoğan’ın tekrar “Gırtlağımızı sıkmasınlar?” diye sorması üzerine Atalay, “Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30 DENİLDİ AMA YÜZDE 29,3 OLARAK HESAPLANDI

Öte yandan asgari ücrette resmi açıklamalarda yüzde 30 denilmesine rağmen, ücret artışı yüzde 29,3 olarak hesaplandı. Türk-İş'in basın mensupları ile paylaştığı tabloya göre asgari ücrete gelen net artış yüzde 29,32 oldu.

“ŞARTLAR ÖYLE BİR HALE GETİRDİ Kİ…”

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, daha önceden yaptığı açıklamalarında, “Şartlar öyle getirdi ki, bırakın aralık ayını, haziranı bile bulduğunda insanlar alım gücünü kaybetti” demişti. Atalay, “Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum’ dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler. Bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum” açıklamalarında bulunmuştu.

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