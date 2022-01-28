Askerlik celp yerleri açıklandı! Askerlik yerleri e devlet sorgulama…

Askerlik yerleri vatani görevlerini yerine getirecekler tarafından heyecanla bekleniyordu. Askerlik yerleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklandı. Şubat 2022 sınıflandırma döneminde yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündekiyükümlüler askerlik yerleri sorgulama işlemlerini e Devlet üzerinden yapabiliyor.

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Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri 28 Ocak’ta belli oldu. Ayrıca vatani görevini yerine getirecek olan askerler yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptırmaları gerekiyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ocak tarihinde e-Devlet duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

ŞUBAT CELBİ İLE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 03 Şubat 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 03 Mart 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 31 Mart 2022

Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. pic.twitter.com/lrPWUAaMoQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2022

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür