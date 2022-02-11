Atatürk düşmanı yazar AKP’li belediyenin etkinliğinde

Konya’nın AKP’li Meram ilçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Atatürk’e eleştiri ve hakaret paylaşımlarının yanı sıra, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’i öven kitaplar yazan Mustafa Armağan’ın konferansına vatandaşları davet etti.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP'li Meram ilçe Belediyesi, Atatürk'e eleştiri ve hakaret paylaşımlarının yanı sıra, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'i öven kitaplar yazan Mustafa Armağan'ın ‘Abdülhamid Han'ın hayatını ve onun zamanının siyasi gelişmelerini' anlatacağı bir konferans gerçekleştireceğini duyurdu.

AKP'Lİ BAŞKANDAN KONFERANSA DAVET

Meram Belediyesi'nin organizasyonunda Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak olan konferansa vatandaşları davet eden AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Dehası, vatan ve millet sevdası, bir millete yeniden umut aşılayan icraatları, siyasi ve politik yeteneği ile kabiliyetleri ile önemli bir örnek olan Abdülhamid Han'ı bir kez daha hatırlamak, yeni nesillere anlatmak, anmak ve anlamak için düzenlenen bu konferansa gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

“BU YANLIŞTAN DERHAL VAZGEÇİN”

AKP'li başkanın Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'ın konferans davetine CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş tepki gösterdi.

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de Mustafa Armağan'ı Kitap Günleri etkinliğine davet ettiğini anımsatan Barış Bektaş, şunları söyledi:

*Konya Atatürk'ün en çok ziyaret etttiği ve en çok sevdiği il. Bu gerçeğin bilinmesine rağmen şehrimizdeki AKP'li belediyeler, Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'ı şehirde çeşitli etkinliklere davet ediyor.

*Geçtiğimiz aylarda Konya Büyükşehir Belediyesi de sözde yazar Mustafa Armağan'ı Kitap Günleri etkinliğine davet etmişti.

*Yine aynı şekilde belediye Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Fesli Kadir'in ismini bir sokak ya da caddeye vermek istemiş ve tepkilerimiz sonucu geri adım atmıştı. Şimdi de Meram Belediyesi Mustafa Armağan'ı konferansa davet ediyor.

*Ülke ekonomik olarak yangın yeriyken belediye kaynaklarının Atatürk düşmanı bir isme aktarılması kabul edilebilir değil. Belediye derhal bu yanlıştan vazgeçmelidir.

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