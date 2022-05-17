Dışarıda eylem, kapıda barikat, içeride yıkım

Atatürk Havalimanı dışında eylemlerin başladığı dakikalarda, içerde de yıkım başladı. İki ayrı bölgede 6 iş makinesi, 4 kamyon ve 2 beton mikseri, iki pistin arasını kırmaya başladı. Bu sırada binlerce polisle havalimanı girişleri barikatlarla kapatıldı.

Batuhan SERİM

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AKP iktidarı Atatürk Havalimanı inadından vazgeçmedi. 4 yıl önce dünyanın en değerli 3 havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu.

Yükleniciye ait iş makinelerinin Cumartesi günü aprona girmesinden bu yana giderek artan tepkiler eyleme dönüştü.

Sabah erken saatlerde görevlendirilen binlerce Çevik Kuvvet polisiyle havalimanı girişleri bariyerlerle kapatıldı. Bölgede iki ayrı polis helikopteri ve drone uçuruldu.

CHP tarafından düzenlenen eylemin başladığı saatlerde Atatürk Havalimanı içinde de hareket başladı.

PİSTLERE HENÜZ DOKUNULMADI

Havalimanında 2 ayrı bölgede 6 iş makinesi, 4 kamyon 2 beton mikseri iki pistin arasını kırmaya çalıştı. Çalışmanın pistler üzerinde değil, uçakların pist ile park yeri arasındaki ulaşamının sağlandığı taksi yolunda yapılması gözlerden kaçmadı. Eylemin tamamlanmasının ardından iş makinelerinin de durması dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı’nın yaklaşık 4 milyar dolarlık iki pistine ilk kazma hastane yapımı için 2020 yılında vurulmuştu.

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