Atatürk Havalimanı’nda yıkıma ara verildi

Millet bahçesi yapılmak istenen Atatürk Havalimanı’na cumartesi günü iş makinelerinin girmesi sonra yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, havalimanındaki yıkım faaliyetlerine ara verildiğini öne sürdü.

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Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın iki pistinin kırılması için iş makineleri ve kamyonlar sahneye çıktı. Türk havacılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan havalimanının millet bahçesine çevrilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu; İYİ Parti ve CHP havalimanı önünde protesto gösterisi düzenledi.

RESMİ YAZI BEKLENECEK

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, şu ifadeleri kullandı: “Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi. Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmi yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi.”

İstanbul’da milyonlarca ağaç kesilip üçüncü havalimanı yapılırken kapatılan Atatürk Havalimanı’nın milyarlarca liralık pistleri kırılacak yerine 25 bin ağaç dikilmesi büyük tepki görmüştü.

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