Atatürk Kültür Merkezi polis merkezi mi olacak?

İzmir’in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi’nin İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredileceği iddiasına ilişkin tartışma alevlendi. Mimarlar Odası’nın ardından sanat platformu temsilcileri ve milletvekilleri de tepkilerini dile getirdi.

Gökmen ULU

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İzmir Konak Meydanı'ndaki Ege Üniversitesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi AKM'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredileceği iddia edildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi geçen hafta yaptığı açıklamada, kentin en büyük kültür sanat merkezini yok etmenin İzmir'e ihanet olacağını belirterek, yapının güçlendirilerek korunması gerektiğini ifade etti.

Aradan geçen yedi günde Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Valiliği ve İçişleri Bakanlığı suskun kalırken tartışma daha da alevlendi. Sanat platformu temsilcileri ile Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Milletvekilleri SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.

SOYLU'YA “BAŞKA BİNA BUL” ÇAĞRISI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Uygar ülkeler tarihi ve kültürel yapılarını muhafaza edebilmek için çok ciddi restorasyon ve koruma çalışmaları yapar. Sydney'deki opera binasının, Brezilya'daki Rio De Jenario Cidade Das Artes'in, Milano'daki La Scala'nın dünyaca ünlü kültür ve sanat sembolleri olması tesadüf değildir. Atatürk Kültür Merkezi de İzmir'in simge yapılarındandır. Bir sanat merkezinin devlet kurumuna dönüştürülecek olması akla ve mantığa aykırıdır. Sanat merkezinin mimari tasarımı bir polis merkezine dönüştürmek için uygun değildir. Polisimizin ihtiyacı olan bir bina için kolaylıkla başka bir çözüm bulunabilecekken, İzmir'in çok önemli bir milli servetinin yok edilmek istenmesinin altında art niyet ararım. AKM'ye dokunulmasın” diyerek, polise uygun bir bina bulunması veya yenisinin inşa edilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yaptı.

“AKM'Yİ YOK ETMEYİ İSTEMEK GARABETTİR”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “10 Ocak 2022 tarihli kamu yatırım programında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü binası yapımı için 455 milyon liralık ödenek ayrıldığını gördüm” dedi.

41 yıllık AKM'nin İzmir'in ve Türkiye'nin nitelikli bir değeri olduğunu vurgulayan Sındır, “İktidarın, demokrasiyi özümsemiş halkın kültür sanatla gelişimini sürdürmesi gerekirken kültür merkezini ortadan kaldırması bir garabettir. Emniyet teşkilatımızın daha sağlıklı bir binada hizmet vermesini tabii ki isterim. Böyle bir ihtiyaç varsa yapılmalıdır. Ama bunun yolu AKM'yi ortadan kaldırmak olmamalıdır. Bunun için bir kültür merkezini yok etmek büyük yanlıştır, İzmir halkına ihanettir. Atatürk Kültür Merkezi emniyet binasına uygun bir yapı değil ki. Özel bir mimari tasarımı olan AKM'yi tadilatla polis merkezine dönüştürmek de büyük israf olur. Olacak şey değil” diye konuştu.

“AKP NEDEN KÜLTÜR MERKEZLERİNE GÖZ DİKİYOR?”

Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Orhan Aydın, “Atatürk Kültür Merkezi İzmir'in kalbidir, ortak aklıdır. Sanat, sevinçler yaratmak, umut yaratmak, geleceği birlikte kurmak üzere üretilir. AKM, hayata katıldığı ilk günden beri bunu yapmıştır, İzmir halkının ve ülkenin dört bir yanından gelen insanların ortak kültür evidir. Böyle bir mekanın, başka yer yokmuş gibi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesi akıl alır bir durum değildir. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Kent bileşenlerinin ve sanat dünyasının tamamının buna en yüksek sesle reaksiyon göstermesi gerektiğine inanıyoruz. AKP kurmaylarının neden kültür merkezlerine göz diktiği meselesini de yeniden düşünmek gerektiğini varsayıyoruz” dedi.

“BU İZANSIZ GİRİŞİMDEN VAZGEÇİLSİN”

İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı Özgür Başkaya da şunları söyledi:

– İzmir kenti sanatın tarihi sürekliliklerini içinde barındıran, Homeros'tan günümüze tiyatro sanatını yaşatan büyük bir kenttir. Tarihine ve yaşayan sanatına ilgi duyulması gereken önemli bir yerleşim alanıdır. Kentin sanat merkezleri basit kararlarla yok edilemez. Bu nasıl bir vizyonsuzluktur, nasıl bir sanatı önemsememe halidir?

– Bir sanat merkezini kaba tabirle karakol olarak kullanmayı istemek, kültürün toplum içinde ne denli önemli bir uygarlaştırıcı tavrı olduğunu düşünmemek ve tiyatronun gençlerim sağaltılmasında emniyetten daha güçlü olduğunu bilmemek demektir. Düşünmeden alınmış bir karar olduğu aşikardır. Bu izansız girişimden derhal vazgeçilsin. Böyle bir uygulamaya tepkisiz kalmayacağız, kabul etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Başkaya, tüm vatandaşlara Atatürk Kültür Merkezi'nin korunması için dayanışma ve tepki gösterme çağrısı yaptı.