Atatürk posterine saldıran cübbelinin ifadesi ortaya çıktı

Trabzon'da Atatürk posterini, sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanan Volkan E.'nin, ifadesinde Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım dediği belirtildi.

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Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk posterinin yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen cübbeli sarıklı iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı posteri çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan E. ile yanındakinin A.S.’yi gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan E., ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PSİKOLOJİM BOZUK SAVUNMASI

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaşın, savcılıkta verdiği ifadede, Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım dediği öğrenildi. (DHA)

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