Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve 20 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 5 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir’de yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)