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AVM’de büyük panik! Hamile kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel bir AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşen hamile kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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AVM’de büyük panik! Hamile kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM’nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.

BÜYÜK PANİK

Genç kadın ağır yaralanırken, AMV içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA

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