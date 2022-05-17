Ayakkabı hediyeli kan bağışında izdiham

Gaziantep’te, spor ayakkabısı hediyeli kan bağışından yararlanmak isteyen binlerce kişi güneş altında saatlerce bekleyip kan verdi.

Ahmet KAYA

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Özellikle pandemi döneminde daha fazla hissedilen kan eksikliğinin giderilmesi ve Kızılay Kan Merkezi'ndeki stok açığının kapatılması için Gaziantep Valiliği, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda da yapılan kan bağışı kampanyasına ilgili artırmak için bu yıl spor ayakkabı hediye edileceği duyurulunca, etkinliğin yapılacağı Demokrasi Meydanı ana baba gününe döndü.

Kampanya doğrultusunda Demokrasi Meydanı'nda 12 saat süreyle vatandaşlardan kan alındı. Uzun kuyruk oluşturdu. Birçok aile ise çocuklarıyla birlikte kan vermeye geldi.



Kızılay'ın aynı meydanda sürekli kan bağışı kabul ettiği alanda, spor ayakkabı hediyesinin dopingiyle bir araya gelenler, çadırlarda kanlarını verip, spor ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı. Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan bağışı, geçtiğimiz yıllardaki bağışı geçerek 3 bin 181 olarak gerçekleşti.



Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin artırılması hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapılmasına karşın, geçtiğimiz yılların rekorunun kırıldığı açıklandı. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılandı. Bağış sırasındaki uzunkuyruklar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.