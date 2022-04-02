Ayasofya Camii’nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırırken cemaat caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.

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Türkiye’de COVID-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Teravih namazları camilerde kılınmaya başlanırken, 88 yıl aradan sonra Ayasofya Camii’nde ilk teravih kılındı. İlk teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı.

Cami, namazdan yaklaşık yarım saat önce doldu. Görevlilerin camiye girişleri kapatmasıyla vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı’nda kılmak durumunda kaldı.

Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de teravihi Ayasofya Camii’nde kıldı.

“NAMAZDA GELEN ÇOCUK SESLERİ SEVABIMIZI ARTTIRIYOR”

Namaz sonrası konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ramazan Ayı’nın ilk Teravihini Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kılmış olduk. Açıldıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihlerine kavuştu. Teravih namazın süsü adeta. Camilerimiz gençsiz kalmasın. Biraz önce namaz kılarken, o çocuk sesleri vardı ya, arkadan gelen çocuk sesleri, o bizim sevabımızı arttırıyor. Bırakın rahatsız olmayı kalbimiz adeta atıyor, gönlümüz coşuyor. Yeter ki, çocuk sesleri ile namaz kılalım” dedi. DHA