Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi

Sanat Tarihi Derneği, Dünya Unesco Mirası içerisinde yer alan ve 2020 yılında camiye çevrilen Ayasofya'nın, tarihi kapısının tahrip edildiğini duyurdu. Dernek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Sanat Tarihi Derneği, kendilerine ulaşan bir şikayet ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın tarihi İmparatorluk Kapısına zarar verildiğini tespit ettiklerini duyurdu. Zarar gören kapının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan dernek yetkilisi, Ayasofya’daki yetkili kişiye, “Tutanak tutularak kameralardan suçlunun tespit olmasını talep ettiğini” belirtti.

“TARİHE ZARAR VERENLER TESPİT EDİLMELİ”

Dernek yetkilisi diğer paylaşımında ise, konu hakkında şikayetçi olacaklarını kaydederek şu ifadeleri aktardı:

“Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması için Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi. Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisi’nden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması için ayrı ayrı şikayetçi olacağız. Saygılarımızla. Sanat Tarihi Derneği yönetim Kurulu.”

“ÇOK ACI BİR DURUM”

Konu ile ilgili bir diğer paylaşım da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan geldi. Polat, “Ayasofya'nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya'ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı” diye yazdı.

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