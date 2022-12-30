Aydın Nazilli’de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybetti.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Nazilli'de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.
(AA-DHA)