Aydın’da ‘ufo’ paniği: Gözüme uyku girmedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı.

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Olay, Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı.

Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı.

Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, “Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözüme uyku girmedi” dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı. (İHA)