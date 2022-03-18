Aydos Ormanı’ndaki millet parkı projesine tepki: Burada yaşayan bir sürü canlı var

Nadir bulunan İstanbul çiğdemi ile çok sayıda endemik bitkiye ev sahipliği yapan Aydos Ormanı’nda yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi bölgede yaşayanların tepkisine yol açtı. İş makinelerin girdiği ormandaki projenin durdurulmasını isteyen bölge sakinleri, Aydos Ormanı’na millet bahçesi yapılması sonucu orman ekosisteminin büyük bir tehlike ile karşılaşacağını söylüyor.

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İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yapılması planlanan ve TOKİ tarafından ihalesi yapılan Aydos Ormanı Millet Bahçesi projesine bölge sakinleri tepkili. Proje kapsamında ormana giren iş makinelerinin kazı çalışmalarına başlamasına tepki gösteren bölge sakinleri, piknik alanları, mesire alanları ve yapılaşma ile ormanın baskı altında bulunduğunu söylüyor.

Aydos Ormanı'na millet bahçesi yapılması sonucu orman ekosisteminin daha büyük bir tehlike ile karşılaşacağını belirten bölgede yaşayanlar, proje gerçekleşirse, ağaç kesimi ve toprağın zarar görmesiyle birlikte ormanda yaşayan çok sayıda hayvanın da yuvasız kalacağını belirtiliyor.

İstanbul’un kuzeyinde bugüne kadar kısmen korunabilmiş bu alanın rant için betona boğulmasını istemediklerini belirten vatandaşlar, projenin iptal edilerek, Aydos Ormanı'nın muhafaza ormanı ilan edilmesini talep ediyor.

CİMER'E DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

Bölgede yaşayanlar konuya ilişkin bir de imza kampanyası başlatarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikayette bulundu. CİMER'e gönderilen dilekçede, Aydos Ormanı'na millet bahçesi yapımının acilen durdurulması talep edilerek, “Aydos Ormanı İstanbul'da yenilebilir mantar çeşitliliği en yüksek olan ormanlardan biri. Gölet balıkçıllara ev sahipliği yaparken, ağaç ve bitki çeşitliliği de oldukça yüksek. Göç eden kuşların dinlenme alanlarından, İstanbul'da ve Türkiye'de çok az yerde kalan İstanbul çiğdemi olan ve çok sayıda endemik bitki bulunan bir orman. İstanbul'un da en yüksek tepesi. İstanbul'da iklim krizi ile mücadelenin kritik alanlarından” denildi.

‘HERKESİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

SÖZCÜ'ye konuşan bölge sakinlerinden Gönül Gümüşoğlu Özer, “Ormanlar çocuklarımız ve geleceğimiz için. Ormanı korumak vatan borcumuz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Ağaç, orman bugünün değil geleceğin de mirası. Herkesin buna sahip çıkmasını istiyoruz. Ormanın ruhu var. Burada yaşayan bir sürü canlı var. Onların da koruyucusu biz olmalıyız. Çünkü biz onların alanına giriyoruz” ifadelerini kullandı.