57 bin liralık kuantum semineri sosyal medyada tepki gördü

Ayetlerle kuantum, bilinçaltı gibi konularda kadınlara seminer veren Eylem Amine Altunkaynak’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Eylem Amine Altunkaynak, ayetler yoluyla kadınlara kuantum, bilinçaltı seminerleri veriyor. Altunkaynak'ın verdiği seminerlerin ücreti ise 57 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Lüks otomobil ve evleri sürekli paylaşan Altunkaynak, sosyal medyada kendisini bilinçaltı uzmanı olarak tanıtıyor.

Instagram'da “gelisim_devam_ediyor” isimli hesap üzerinden paylaşımlar yapan Altunkaynak'ın lüks yaşamı ve verdiği seminerlerin görüntüleri sosyal medyada kullanıcıları tarafından tepki gördü. Miraçta bilinçaltı temizliği eğitimini 7 bin 250 TL'ye veren Altunkaynak, kuantum eğitimini ise 8 bin 250 TL'ye veriyor.

“BİR TÜRKİYE KLASİĞİ”

Yüksek fiyatlar karşılığında kadınlara seminer veren Eylem Amine Altunkaynak'ın görüntülerine profesörlerden tepki geldi.

Tepkilerden bazıları şöyle;

Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner: “Sönmez Keşke liseden sonra 6 yıl tıp fakültesi, 3 yıl ihtisas, profesörlüğe kadar süren 15-16 sene akademik hayat ve üzerine 15 sene mecburi hizmet yapacağıma; Bilinçaltı ve kuantum eğitmeni olsaymışım. Daha iyi arabalara binerdim en azından!”

Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer: “Okumuşsun, can kurtarmaya adanmış bir hayat sürmüşsün… Ne önemi var! Günün adamı ol, ticari zekan olsun, kazan… Bir Türkiye klasiği.”