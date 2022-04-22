Ayın yarısını bile getiremeyen vatandaş, pazarda 10 lira için kredi kartı uzatıyor

Halkın belini büken ekonomik krizle ilgili olarak en ufak bir iyileşme emaresi yok... Zaman zaman limitler zorlanarak hayatın her alanında kullanılan kredi kartı semt pazarlarında da artıyor. 10 liralık, 20 liralık alışverişte bile nakit kullanamayan, kredi kartına başvuran vatandaşlar var. Hem pazarcılar hem de kısıtlı bütçesiyle alışveriş yapmaya çalışan vatandaş, SÖZCÜ'ye konuştu.

Fırat FISTIK

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Kamera: Sinan TUNÇ

Ekonomik krizin etkisiyle gün geçtikçe zorda kalan vatandaş daha da çok borçlanarak alışveriş yapmaya çalışıyor. Durum böyle olunca pazar yerlerinde kredi kartı kullanımı yaygınlaşıyor. Pazarcılar 20 liralık, 10 liralık alışverişte bile kredi kartı kullanımına tanık olduklarını belirtiyor.

İstanbul Feriköy’deki halk pazarında durumu yerinde inceledi hem vatandaşlarla hem pazarcılarla konuştuk.

İKİ KAT ARTTI

Yüksel Güven: Bizi mevcut fiyatlar bayağı bir etkiliyor, çok yüksek çünkü fiyatlar. Bir kalıp peynir bugün 60-70 lira geliyor. İki kalıp alan müşterilerimiz var. Yani 130-140 liraya tekabül ediyor. İlla ki bizim işlerimizde düşüş oldu yani. Şu an çok yüksek fiyatlar. Halkımız ay sonu ödeme yapmak için kredi kartını tercih ediyor. Kart demek borç demek, ödeyebilen ödeyebiliyor, ödeyemeyen de erteliyor.

Arman Demirci: Çok sayıda müşteri kaybı var. İnsanların alım gücü düştü artık. Ne emekli maaşlarına ne de maaşlara zam var. Her şeye zam olunca doğal olarak insanlar artık azar azar alıyorlar ya da hiç alamıyorlar. POS makinesi kullanımı çok arttı. Önceden 10 kişi çektiriyorsa şimdi 20 kişi POS çektiriyor. 20 liradan aşağı çektiren yok, 20 lirayı çektiriyorlar. 10 lira çektiren de oluyor ama 20 lira çektiren oluyor. Bu krizi gördüğüm için, hem kendi açımdan hem de müşteriyi yakalamak için mecburen POS makinesi koyduk.

Vatandaşlar ise artan fiyatlar ve kredi kartıyla alışveriş yapma konusunda şunları söylediler:

EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR

Zıvart Balıkçıoğlu: Alışverişimizde daha az alıyoruz. Her şey çok pahalı. Ne olacak bilmiyorum bu şekilde. Yarıya indi alışverişler. Tabii ki kredi kartı tercih ediyorum çünkü cebimizdeki emekli maaşı yetmiyor.

Hatice Kayhan: Çok mağdur olduk. Ramazan'dayız ama neşeli değiliz. Canımızın çektiğini yiyemiyoruz.

ALIM GÜCÜ KALMADI

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: Ortam çok kötü, insanların alım gücü gerçekten kalmamış vaziyette. Kimle konuşsak, tek konuşulan şey kimsenin alım gücünün olmaması. Kredi kartı kullanıyorum ama kontrollü kullanıyorsunuz, ihtiyacınız olan şeyleri almaya çalışıyorsunuz. Ekstra gideyim de kendime bluz, pantolon alayım; artık bu dönem bitti. İnsanlar sadece yiyecek ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar.

MECBUREN KULLANIYORUM

Sema Uluer: Emekliyiz, pazara iki haftada bir çıkabiliyoruz. Her şeyi unuttuk artık. Mümkün olduğunca kredi kartını kullanmamaya çalışıyorum. Çok sıkıştığım mecburen kullanıyorum.

EMEKLİYİM, KREDİ KARTINI NASIL ÖDEYECEĞİM?

Orhan Türkyılmaz: Param varsa alırım, param yoksa kredi kartıyla hiç işim olmaz. Varsa alırım, yoksa almam.

Emriye Tezcan: Herkesin dediği gibi her şey çok pahalı. Alınacak gibi değil hiçbir şey, ama mecburuz. Emekliyim kredi kartını nasıl ödeyeceğim? Keseme göre alıyorum.

Nilgün Koyhisarlı: Aldığımız maaşlar yetmiyor maalesef. Az az almaya çalışıyoruz. Kredi kartı kullanıyorum ama limitimi aşmamak şartıyla maaşıma göre kullanıyorum.

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