Baba-oğul sünnet düğününde dehşet saçtı: Bir ölü, 6 yaralı

Samsun'da sünnet düğünü kana bulandı. Baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle 219. Sokak’ta yapılan sünnet düğününde meydana geldi.

İddiaya göre, Tekin Özvatan’ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.

Açılan ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TORUNUN SÜNNET TÖRENİNDE CANINDAN OLDU

Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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