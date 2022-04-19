Babacan: Ara dönem için çalışma yapılmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ara dönemdeki 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinden tutun acilen çıkarılması gereken yasalara kadar bunların bugünden hazırlanması gerekiyor." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde şoför esnafıyla buluştu. Burada yaptığı konuşmada Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecine ilişkin mesajlar verdi.

“ARA DÖNEMDE ÜLKENİN NASIL YÖNETİLECEĞİ ÇALIŞILMALI”

Seçilecek Cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin konuşan Babacan, “Örneğin Bayburt'taki İl Sağlık Müdürü, Cumhurbaşkanının imzasıyla atanıyor. Cumhurbaşkanı gerçekten onlarla uğraşsın mı? Yoksa bu tür konular bakanlık seviyesinde halledilsin, cumhurbaşkanına daha önemli konular mı gitsin? Bu tür konularda ara dönemde ülkenin nasıl yönetileceğini çalışmak gerekiyor. Ara dönemdeki 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinden tutun acilen çıkarılması gereken yasalara kadar bunların bugünden hazırlanması gerekiyor.” dedi.

Babacan, “Örneğin siyasi etik yasasında altı parti mutabık kaldı. Bunun seçimden sonra Meclis'ten hemen geçmesi gerekecek ki daha bakanlar koltukları ısınmadan neyin doğru neyin yanlış olduğunu okusunlar” dedi.

“MEMUR 12 AYLIK MAAŞINA BİR ARABA ALIYORDU”

İnsanların araçlarını yenilemesi ve ev almasının zor bir hayal haline geldiğini belirten Babacan, “Vatandaşlarımızın şu anda kahir ekseriyeti için bir ev ya da araba almak artık hayal oldu. Bir ara kolaylaşmıştı bu işler. Bir memur 12 aylık maaşını toplayınca bir araba parası ediyordu. O dönemlerde hem döviz kuru kontrol altındaydı hem de faizler düşmüştü. Faizler yüzde 6-7 iken Merkez Bankası başkanına ‘vatan haini' diyordu. Meydanlarda yuhalatıyordu. Ben ayrılmıştım. Şimdi yüzde 25 hazine faiz ödüyor. Bunun adını ne koymak lazım bilmiyoruz. Sormak lazım kendisine” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ BİÇERDÖVERİNİ VE TRAKTÖRÜNÜ YENİLEYEMİYOR”

Şu an çiftçinin biçerdöverini ve traktörünü yenileyemediğini belirten Babacan, “Çünkü kredi aldığında taksit dağıldığı zaman korkunç faiz geliyor önüne. Cumhurbaşkanı ‘Ben faizle savaşacağım' dedi, eylül ayında başladı Merkez Bankası'na talimat verdi. Yüzde 19'dan yüzde 14'e indirtti. Hazine'nin borçlanma faizi ne oldu? Yüzde 17'den yüzde 25'e çıktı. Bir ara 28'i de gördük. Eskiden nasıldı? Merkez Bankası yüzde 19'a alıyordu ama Hazine yüzde 17'ye borçlanıyordu. Bütün dengeleri altüst ettiler. Bu piyasa faizleri düşmeden işlerin normalleşmesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

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