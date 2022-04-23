Babacan: İstihdam için hukuki güvenlik şart

YouTube yayınında konuşan DEVA Partisi lideri Babacan, “İşsizliğin çözümü için yeni yatırım gerekiyor. Mutlaka yine iş sahaları açılması gerekiyor. İster kendi vatandaşımız olsun ister uluslararası yatırımcı olsun, yeni yatırım yapacaklar büyük bir yatırımsa mutlaka sağlam bir hukuk zemini görmek istiyor. Hukuki güvenlik, büyük yatırımlar için böyle milyonlarca istihdam oluşturacak yatırımlar için olmazsa olmaz bir şart" dedi.

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DEVA Partisi lideri Babacan şu ifadeleri kullandı:

“AİHM KARARLARININ UYGULANMASIYLA İLGİLİ SORUNLAR GÖRÜYORUZ”

* Anayasa Mahkemesi ya da AİHM karar veriyor. Türkiye'de bunun uygulanması ile ilgili sorunların olduğunu görüyoruz. Yani bir hukuk devletinde böyle bir şey mümkün müdür? Anayasa Mahkemesi gibi kendi ulusal sistemimizin en üst yargı makamı bir karar veriyor ama uygulanmıyor. AİHM karar veriyor uygulanmıyor.

“YATIRIMCI SAĞLAM BİR HUKUK ZEMİNİ GÖRMEK İSTİYOR”

* İşsizliğin çözümü için yeni yatırım gerekiyor. Mutlaka yine iş sahaları açılması gerekiyor. İster kendi vatandaşımız olsun ister uluslararası yatırımcı olsun, yeni yatırım yapacaklar büyük bir yatırımsa mutlaka sağlam bir hukuk zemini görmek istiyor. Hukuki güvenlik, büyük yatırımlar için böyle milyonlarca istihdam oluşturacak yatırımlar için olmazsa olmaz bir şart.

* Akımlar başlıyor sosyal medyada. İşte ‘Bu tutuklansın bu serbest bırakılsın' diye. Sosyal medyada linç kampanyaları olabiliyor. Hukuk güvenliği yoksa, insanlar yargı sistemine güvenmiyorsa herkes kısmen de olsa kendini mahkemeler yerine koyuyor. Bir karar, bir hüküm bildirme gibi bir yola da sapabiliyor. ‘Yargı bir karar verdi, bu iyi ölçülüp biçilmiştir' diye insanların yargı kararlarına güveni çok kritik bir konu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KALKSIN DİYENLERİN ARGÜMANLARINI DUYAMIYORUZ”

Ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Babacan şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir imzayla çıkılması, Türkiye'de kadına şiddetle mücadele konusundaki iklimi de değiştirdi. İstanbul Sözleşmesi kalksın diyenlerin argümanlarını hiç duymuyoruz. Dikkat ederseniz hiç konuşmuyorlar.

* Bugüne kadar hükûmetten tek bir kelime açıklama gelmedi. Niye çıktınız bu sözleşmeden? Defalarca sorduk. Belli ki kendilerine göre belli kesimlere belli mesajları vermeye çalışıyor.

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