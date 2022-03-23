Babacan’dan bir ziyaret de Karamollaoğlu’na

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ederek 27 Mart toplantısının gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Babacan, 3 günde muhalefetteki 5 liderle görüşme gerçekleştirdi.

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Gün içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezlerinde ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir ziyaret de Saadet Partisi’ne gerçekleştirdi. Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile parti genel merkezinde görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Babacan, “27 Mart toplantısının gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Babacan, önceki günlerde de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulunmuştu.