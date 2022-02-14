Babacan’dan Erdoğan’a BAE yanıtı: Eğer mesele paraysa…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “BAE ile yeni bir dönemi başlattık” açıklamalarına yanıt veren DEVA Partisi lideri Babacan, "Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa, nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa, özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa, onu da çıksın açıklasın" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kongresindeki konuşmasını paylaşarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “BAE ile yeni bir dönemi başlattık” açıklamasına yanıt veren Babacan, “Karar vermeli: Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa, nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa, özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa, onu da çıksın açıklasın” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN TAM BİR ‘U’ DÖNÜŞÜ YAPTI”

Aralık ayında gerçekleşen DEVA Partisi Yenice Kongresi'ndeki konuşmasında da bu konuya değinen Babacan, “'Bu ülke darbecilere destek verdi diye itham ediyorlar'. Bu suçlamayı 5 yıl boyunca sürdürüyorlar. 5 sene boyunca ‘bu ülke 15 Temmuz'un destekçisi, bu ülke düşman' diyorlar. Ancak daha sonra bir baktık Sayın Erdoğan tam bir ‘u' dönüşü yapıyor” demişti. Babacan, Erdoğan'ın açıklamalarını tek tek kongrede izletmişti.

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