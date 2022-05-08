‘Babam affetsin, hesabını soramadım’

AKP'nin Kocaeli Gebze ilçe Teşkilatı’nın 2021 yılındaki sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına tepki gösteren İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, “O bayrakta babamın da kanı var. Bunun hesabını sormazsam namerdim!" diyerek, AKP'li teşkilat yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizlik kararını paylaşan Dağ, "Babam affetsin, hesabını soramadım. Takdir, Türk Milletinin!" ifadelerini kullandı.

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Kocaeli AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nın bir toplantıda masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına yönelik yapılan suç duyurusunda, savcılığın takipsizlik kararı verdi.

“BABAM AFFETSİN, HESABINI SORAMADIM”

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, Kocaeli AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nın bir toplantıda masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Dağ, sosya medyadan Gebze Cumhuriyet Savcılığın soruşturmaya yer olmadığına dair kararını paylaşarak, “Babam affetsin, hesabını soramadım. Takdir, Türk Milletinin!” ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERMİŞTİ

Dağ, Gebze Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer vermişti;

“Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırı babasını teröre şehit vermiş bir evlat olarak beni ve Türk Milletini derinden sarsmış, bu ve bunun gibi saygısızlıklarla hukuk mücadelesi vermek için suç duyurusunu yazmak zaruri hale gelmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Türk Bayrağı Kanununun 7’de Türk Bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez.”

KAYA, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

AKP Gebze ilçe Başkanı Recep Kaya, tepkiler üzerine konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Kaya çıkmasında,

“Aziz Şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk Bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hassasiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için yüce milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU

Kocaeli AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk bayrakları sofra bezi gibi kullanılarak üzerine yiyecekler konuldu. AKP'li yöneticilerin sosyal medyadan paylaştığı toplantının fotoğrafları büyük tepki çekmiş, Şehit Polis Celil Dağ'ın oğlu İYİ Partili Ömer Furkan Dağ’da “O bayrakta babamın da kanı var. Bunun hesabını sormazsam namerdim!” diyerek, AKP Gebze İlçe Teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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